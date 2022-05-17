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У Запорізькій області відкрили "зелений коридор" для виїзду на тимчасово окуповану територію

Фото: військові відкрили "зелений" коридор у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 17 травня, в Запорізькій області відкрили "зелений коридор" для виїзду громадян на тимчасово окуповані території. Коридор працюватиме з 11:30 до 16:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА в Telegram.

"З 11.30 до 16.00 відкриваємо зелений коридор для громадян, які виявили бажання виїхати на територію підконтрольну противнику, в районі с.Кам'янське", - йдеться в повідомленні.

В ОВА підкреслили, що в разі зміни ситуації в безпеці коридор буде закритий.

Нагадаємо, за даними місцевої влади, у захоплених районах Запорізької області окупанти викрали 271 людину.

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