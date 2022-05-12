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В захваченных районах Запорожской области оккупанты похитили 271 человека, - глава ОВА

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Четверг 12 мая 2022 02:34
В захваченных районах Запорожской области оккупанты похитили 271 человека, - глава ОВА Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на временно захваченных территориях Запорожской области оккупанты похитили 271 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

"С начала войны по состоянию на 11 мая 2022 года на временно оккупированных территориях подтвержден 271 случай похищения людей", - заявил Старух.

По его словам, на сегодняшний день 118 человек продолжают находиться в заложниках, освобождены - 153.

"За последний день освобождены еще два наших земляка", - подчеркнул глава Запорожской ОВА.

Напомним, российские оккупанты украли из музея Мелитополя коллекцию скифского золота. По факту нарушения законом и обычаев войны Запорожская областная прокуратура начала уголовное производство.

Ранее российские военные в Мелитополе похитили сотрудницу местного музея.

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Война России против Украины Запорожская область
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