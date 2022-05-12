В захваченных районах Запорожской области оккупанты похитили 271 человека, - глава ОВА

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на временно захваченных территориях Запорожской области оккупанты похитили 271 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

"С начала войны по состоянию на 11 мая 2022 года на временно оккупированных территориях подтвержден 271 случай похищения людей", - заявил Старух.

По его словам, на сегодняшний день 118 человек продолжают находиться в заложниках, освобождены - 153.

"За последний день освобождены еще два наших земляка", - подчеркнул глава Запорожской ОВА.