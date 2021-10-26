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В Запорожской области откроют новые центры вакцинации: где именно

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Мелитополь, Вторник 26 октября 2021 14:35
В Запорожской области откроют новые центры вакцинации: где именно Фото: в Запорожской области откроют новые центры вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Запорожской области откроют дополнительные центры вакцинации от коронавируса. На этот раз в Мелитополе и Бердянске.

Об этом сообщает РБК-Украина, усиливаясь на пресс-службу Запорожского городского совета.

Открытие такого центра планируют и в Пологах, но дата пока не известна.

Представители областной власти также отметили, что при условии 70% вакцинации взрослого населения - в Запорожской области существенно ослабят карантинные ограничения.

На прошлой неделе в области вакцинировались более 70 тысяч человек. Сейчас общее количество полностью привитых лиц (с двумя дозами введенной вакцины) - 240 583. Еще 341 764 человек получили одну дозу вакцины.

На прошлой неделе в Запорожье открыли 6 новых центров массовой вакцинации, с их адресами расположения можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, в Запорожье продлили школьные каникулы из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

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Запорожская область Вакцинация
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