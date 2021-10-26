В Запорожской области откроют новые центры вакцинации: где именно

В Запорожской области откроют дополнительные центры вакцинации от коронавируса. На этот раз в Мелитополе и Бердянске.

Об этом сообщает РБК-Украина , усиливаясь на пресс-службу Запорожского городского совета .

Открытие такого центра планируют и в Пологах, но дата пока не известна.

Представители областной власти также отметили, что при условии 70% вакцинации взрослого населения - в Запорожской области существенно ослабят карантинные ограничения.

На прошлой неделе в области вакцинировались более 70 тысяч человек. Сейчас общее количество полностью привитых лиц (с двумя дозами введенной вакцины) - 240 583. Еще 341 764 человек получили одну дозу вакцины.

На прошлой неделе в Запорожье открыли 6 новых центров массовой вакцинации, с их адресами расположения можно ознакомиться по этой ссылке.