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У Запорізькій області відкриють нові центри вакцинації: де саме

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Мелітополь, Вівторок 26 жовтня 2021 14:35
У Запорізькій області відкриють нові центри вакцинації: де саме Фото: у Запорізькій області відкриють нові центри вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Запорізькій області відкриють додатові центри вакцинації від коронавірусом. Цього разу у Мелітополі та Бердянську.

Про це повідомляє РБК-Україна, посиляючись на прес-службу Запорізької міської ради.

Відкриття такого центру планують й у Пологах, але дата поки не відома.

Представники обласної влади також зазначили, що за умови 70% вакцинації дорослого населення - у Запорізькій області суттєво послаблять карантинні обмеження.

Минулого тижня в області щепились понад 70 тисяч осіб. Нині загальна кількість повністю щеплених осіб (з двома дозами введеної вакцини) - 240 583. Ще 341 764 чоловік отримали одну дозу вакцини.

Минулого тижня у Запоріжжі відкрили 6 нових центрів масової вакцинації, з їх адресами розташування можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, у Запоріжжі продовжили шкільні канікули через погіршення ситуації з COVID-19.

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Запорожская область Вакцинація
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