У Запорізькій області відкриють нові центри вакцинації: де саме

В Запорізькій області відкриють додатові центри вакцинації від коронавірусом. Цього разу у Мелітополі та Бердянську.

Про це повідомляє РБК-Україна , посиляючись на прес-службу Запорізької міської ради .

Відкриття такого центру планують й у Пологах, але дата поки не відома.

Представники обласної влади також зазначили, що за умови 70% вакцинації дорослого населення - у Запорізькій області суттєво послаблять карантинні обмеження.

Минулого тижня в області щепились понад 70 тисяч осіб. Нині загальна кількість повністю щеплених осіб (з двома дозами введеної вакцини) - 240 583. Ще 341 764 чоловік отримали одну дозу вакцини.

Минулого тижня у Запоріжжі відкрили 6 нових центрів масової вакцинації, з їх адресами розташування можна ознайомитися за цим посиланням.