UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожской области откроют гуманитарный коридор: время и маршрут

Фото: в Запорожской области откроют гуманитарный коридор (dsns_telegram)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 28 апреля запланировано открытие гуманитарного коридора из Запорожья к временно оккупированной части области. Маршрут будет пролегать через город Васильевка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОГА.

"Сегодня, 28 апреля будет открыт гуманитарный коридор из города Запорожья во временно оккупированную часть Запорожской области. Маршрут будет пролегать через г. Васильевка Запорожской области и будет функционировать с 11:00 до 18:00", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что УЗ назначила на сегодня дополнительно 7 эвакуационных рейсов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВойна России против Украины