У Запорізькій області відкриють гуманітарний коридор: час і маршрут

Сьогодні, 28 квітня заплановано відкриття гуманітарного коридору із Запоріжжя до тимчасово окупованої частини області. Маршрут пролягатиме через місто Василівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОДА.

"Сьогодні, 28 квітня буде відкрито гуманітарний коридор з міста Запоріжжя до тимчасово окупованої частини Запорізької області. Маршрут пролягатиме через м. Василівка Запорізької області та буде функціонувати з 11:00 до 18:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УЗ призначила на сьогодні додатково 7 евакуаційних рейсів.

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