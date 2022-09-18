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В Запорожской области оккупанты заявляют, что "выдворили в Украину" четырех патриотов

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Мелитополь, Воскресенье 18 сентября 2022 12:02
В Запорожской области оккупанты заявляют, что "выдворили в Украину" четырех патриотов Фото: оккупанты заявили, что "отправили в Украину" четырех патриотов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в Запорожской области заявляют, что "выдворили в Украину" четырех человек, которые якобы вели подрывную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

"В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с ВГА", - говорится в сообщении оккупантов.

В оккупационной администрации заявили, что "неблагонадежные граждане" якобы организовывали антироссийские митинги и финансировали проукраинские СМИ.

Пропагандисты сообщают, что четырех украинцев доставили до блокпоста и отправили пешком на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, в оккупированном Бердянске (Запорожская область) погиб "заместитель мэра" и его супруга. Коллаборантка занималась организацией "референдума".

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