В Запорожской области оккупанты заявляют, что "выдворили в Украину" четырех патриотов
Российские оккупанты в Запорожской области заявляют, что "выдворили в Украину" четырех человек, которые якобы вели подрывную деятельность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".
"В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с ВГА", - говорится в сообщении оккупантов.
В оккупационной администрации заявили, что "неблагонадежные граждане" якобы организовывали антироссийские митинги и финансировали проукраинские СМИ.
Пропагандисты сообщают, что четырех украинцев доставили до блокпоста и отправили пешком на подконтрольную Украине территорию.
Напомним, в оккупированном Бердянске (Запорожская область) погиб "заместитель мэра" и его супруга. Коллаборантка занималась организацией "референдума".
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