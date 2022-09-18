ua ru
Нд, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Запорізькій області окупанти заявляють, що "видворили в Україну" чотирьох патріотів

Новость на русском →
Мелітополь, Неділя 18 вересня 2022 12:02
У Запорізькій області окупанти заявляють, що "видворили в Україну" чотирьох патріотів Фото: окупанти заявили, що "відправили в Україну" чотирьох патріотів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в Запорізькій області заявляють, що "видворили в Україну" чотирьох людей, які нібито вели підривну діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".

"У суботу з території Запорізької області було видворено чотирьох осіб, які вели проукраїнську пропаганду, сприяли зриву навчального процесу в школах Мелітопольського району, а також перешкоджали роботі громадян із ВДА", - йдеться у повідомленні окупантів.

В окупаційної адміністрації заявили, що "неблагонадійні громадяни" нібито організовували антиросійські мітинги та фінансували проукраїнські ЗМІ.

Пропагандисти повідомляють, що чотирьох українців доправили до блокпоста та відправили пішки на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, в окупованому Бердянську (Запорізька область) загинув "заступник мера" та його дружина. Колаборантка займалася організацією "референдуму".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Окуповані території Війна в Україні
NEWS
Мінус 230 окупантів та гелікоптер: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні
Мінус 230 окупантів та гелікоптер: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки