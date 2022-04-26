UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожской области оккупанты заставляют учить детей по российской программе, - Денисова

Фото: оккупанты заставляют учить детей по российской программе (24tv)
Автор: Евгений Прокопенко

В одной из оккупированных общин Запорожья россияне угрозами заставляют учителей со 2 мая возобновить обучение по российской программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

По словам чиновницы, во избежание сотрудничества с врагом несколько десятков педагогов были вынуждены уволиться.

Однако так называемая «начальник отдела образования поселкового совета», которая пошла на сотрудничество с захватчиками, угрозами и шантажом требует от учителей выйти на работу. В разговорах с родителями она угрожает лишить выпускников аттестата о среднем образовании.

Педагогам также "предписано «готовить в школах» праздник" к 9 мая по всем канонам российской пропаганды.

Напомним, Воспитателей на временно оккупированном Крыму заставляют проводить с детьми разъяснительное обучение о "спецоперации" в Украине. В игровой форме навязывают идеологию борьбы с националистами и нацистами на примере Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украинешкола