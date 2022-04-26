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У Запорізькій області окупанти змушують навчати дітей за російською програмою, - Денісова

Фото: окупанти змушують навчати дітей за російською програмою (24tv)
Автор: Євгеній Прокопенко

У одній з окупованих громад Запоріжжя росіяни погрозами змушують вчителів з 2 травня відновити навчання за російською програмою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.

За словами чиновниці, з метою уникнення співпраці з ворогом кілька десятків освітян були змушені звільнитися.

Однак так звана «начальник відділу освіти селищної ради», яка пішла на співпрацю з загарбниками, погрозами та шантажем вимагає від вчителів вийти на роботу. У розмовах з батьками вона погрожує позбавити випускників атестату про середню освіту.

Освітянам також «наказано» готувати у школах «свято» до 9 травня за всіма канонами російської пропаганди.

Нагадаємо, Вихователів на тимчасово окупованому Криму змушують проводити з дітьми роз’яснювальне навчання про «спецоперацію» в Україні. У ігровій формі нав’язують ідеологію боротьби з націоналістами та нацистами на прикладі України.

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