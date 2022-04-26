У Запорізькій області окупанти змушують навчати дітей за російською програмою, - Денісова

У одній з окупованих громад Запоріжжя росіяни погрозами змушують вчителів з 2 травня відновити навчання за російською програмою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.
За словами чиновниці, з метою уникнення співпраці з ворогом кілька десятків освітян були змушені звільнитися.
Однак так звана «начальник відділу освіти селищної ради», яка пішла на співпрацю з загарбниками, погрозами та шантажем вимагає від вчителів вийти на роботу. У розмовах з батьками вона погрожує позбавити випускників атестату про середню освіту.
Освітянам також «наказано» готувати у школах «свято» до 9 травня за всіма канонами російської пропаганди.
Нагадаємо, Вихователів на тимчасово окупованому Криму змушують проводити з дітьми роз’яснювальне навчання про «спецоперацію» в Україні. У ігровій формі нав’язують ідеологію боротьби з націоналістами та нацистами на прикладі України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.