В Запорожской области оккупанты задержали журналистку. Ее вывезли в Донецк

В селе Розовка Запорожской области российские оккупанты задержали журналистку Ирину Дубченко. Ее вывезли в Донецк для проведения "следственных действий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Якова Носкова в Facebook .

“На Запорожье оккупанты арестовали журналистку Ирину Дубченко. Оккупанты взяли ее в родной Розовке. Девушка осталась там из-за необходимости присматривать за старой бабушкой. Иры обвиняют в поддержке и укрывательстве украинских военных”, - сообщил журналист.

По его информации, до этого захватчики расправились с несколькими бойцами Вооруженных сил Украины, находившимися на лечении в местном медучреждении.

"Пока ее вывезли в Донецк для проведения "следственных действий". Маленькую дочь за несколько дней до этого девушка успела отправить к родителям в Запорожье", - подчеркнул Носков.