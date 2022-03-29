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В Запорожской области оккупанты задержали журналистку. Ее вывезли в Донецк

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Запорожская область, Вторник 29 марта 2022 09:11
В Запорожской области оккупанты задержали журналистку. Ее вывезли в Донецк Фото: В Запорожской области оккупанты задержали журналистку (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

В селе Розовка Запорожской области российские оккупанты задержали журналистку Ирину Дубченко. Ее вывезли в Донецк для проведения "следственных действий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Якова Носкова в Facebook.

“На Запорожье оккупанты арестовали журналистку Ирину Дубченко. Оккупанты взяли ее в родной Розовке. Девушка осталась там из-за необходимости присматривать за старой бабушкой. Иры обвиняют в поддержке и укрывательстве украинских военных”, - сообщил журналист.

По его информации, до этого захватчики расправились с несколькими бойцами Вооруженных сил Украины, находившимися на лечении в местном медучреждении.

"Пока ее вывезли в Донецк для проведения "следственных действий". Маленькую дочь за несколько дней до этого девушка успела отправить к родителям в Запорожье", - подчеркнул Носков.

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