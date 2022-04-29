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В Запорожской области оккупанты похитили двух британских волонтеров

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Лондон, Пятница 29 апреля 2022 14:10
В Запорожской области оккупанты похитили двух британских волонтеров Фото: оккупанты в Запорожской области похитили британских волонтеров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты в Запорожской области похитили двух волонтеров из Великобритании, когда они эвакуировали мирных жителей. Как рассказала спасенная британцами семья, захватчики считают их "шпионами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

О похищении британских волонтеров телеканалу сообщил директор некоммерческой сети Presidium Network Доминик Бирн. По его словам, работники гуманитарных организаций потеряли с ними связь в понедельник утром, когда они ехали на юг Запорожской области для эвакуации мирного населения.

Семья, которую пытались эвакуировать британские волонтеры, позже была доставлена ​​и допрошена российскими солдатами. Они интересовались, являются ли добровольцы "британскими шпионами".

Как отметил Бирн, в конечном итоге семья была освобождена и теперь находится в Польше. О судьбе британских волонтеров пока ничего не известно.

Напомним, на захваченных территориях российские оккупанты мародерствуют и похищают людей, в том числе мэров, детей, религиозных лидеров и журналистов. Так, грабежи фермеров фиксируются в Мелитополе Запорожской области.

Отметим, захватчики похитили и вывезли в оккупированный Донецк более 2 тысяч уникальных экспонатов из музеев Мариуполя.

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