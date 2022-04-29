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У Запорізькій області окупанти викрали двох британських волонтерів

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Лондон, П'ятниця 29 квітня 2022 14:10
У Запорізькій області окупанти викрали двох британських волонтерів Фото: окупанти в Запорізькій області викрали британських волонтерів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти в Запорізькій області викрали двох волонтерів з Великобританії, коли вони евакуювали мирних жителів. Як розповіла врятована британцями сім'я, загарбники вважають їх "шпигунами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Про викрадення британських волонтерів телеканалу повідомив директор некомерційної мережі Presidium Network Домінік Бірн. За його словами, працівники гуманітарних організацій втратили з ними зв'язок у понеділок вранці, коли вони їхали на південь Запорізької області для евакуації мирного населення.

Сім'я, яку намагалися евакуювати Британські волонтери, пізніше була доставлена і допитана російськими солдатами. Вони цікавилися, чи є добровольці "британськими шпигунами".

Як зазначив Бірн, в кінцевому підсумку сім'я була звільнена і тепер знаходиться в Польщі. Про долю британських волонтерів поки нічого не відомо.

Нагадаємо, на захоплених територіях російські окупанти мародерствують і викрадають людей, у тому числі мерів, дітей, релігійних лідерів і журналістів. Так, грабежі фермерів фіксуються в Мелітополі Запорізької області.

Зазначимо, загарбники викрали і вивезли в окупований Донецьк більше 2 тисяч унікальних експонатів з музеїв Маріуполя.

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