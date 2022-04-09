В Запорожской области оккупанты похищают представителей местных властей и журналистов

В Запорожской области российские оккупанты похищают мирных жителей, представителей местных властей и журналистов. Сегодня в плену у захватчиков остается более 60 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

По ее словам, оккупанты похитили 106 украинцев, включая 21 представителя местных властей и двух журналистов. В плену остаются 63 человека, в том числе 10 чиновников и один представитель СМИ.

"Основанием для похищений служит проукраинская позиция и отказ сотрудничать с оккупантами", - объяснила причину омбудсмен.

Денисова привела пример похищения в поселке городского типа Акимовка Мелитопольского района 28-летнего крымского татарина Асана Аблямитова. В его дом ворвались 8 российских солдат и начали обыскивать помещения. Выяснив, что молодого человека нет, они связались с ним по телефону и угрожая убить родителей принудили его вернуться домой.

Затем Аблямитова принудительно увезли в неизвестном направлении. О молодом человеке второй день нет никакой информации.

"В селе Верхний Токмак Запорожской области захватчики ездят по домам и ищут участников АТО (ООС) и оружие. Обыскивают квартиру, избивают людей, мужчин похищают и вывозят в неизвестном направлении. Жителям села грозят расправой", - привела Денисова еще один пример преступлений оккупантов.