В Запорожской области оккупанты похищают представителей местных властей и журналистов
В Запорожской области российские оккупанты похищают мирных жителей, представителей местных властей и журналистов. Сегодня в плену у захватчиков остается более 60 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.
По ее словам, оккупанты похитили 106 украинцев, включая 21 представителя местных властей и двух журналистов. В плену остаются 63 человека, в том числе 10 чиновников и один представитель СМИ.
"Основанием для похищений служит проукраинская позиция и отказ сотрудничать с оккупантами", - объяснила причину омбудсмен.
Денисова привела пример похищения в поселке городского типа Акимовка Мелитопольского района 28-летнего крымского татарина Асана Аблямитова. В его дом ворвались 8 российских солдат и начали обыскивать помещения. Выяснив, что молодого человека нет, они связались с ним по телефону и угрожая убить родителей принудили его вернуться домой.
Затем Аблямитова принудительно увезли в неизвестном направлении. О молодом человеке второй день нет никакой информации.
"В селе Верхний Токмак Запорожской области захватчики ездят по домам и ищут участников АТО (ООС) и оружие. Обыскивают квартиру, избивают людей, мужчин похищают и вывозят в неизвестном направлении. Жителям села грозят расправой", - привела Денисова еще один пример преступлений оккупантов.
Напомним, ранее омбудсмен сообщила о похищении оккупантами мирных украинцев на захваченных территориях. Людей переодевают в военную форму и затем выдают за пленных.
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