ru ua
Сб, 09 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Запорожской области оккупанты похищают представителей местных властей и журналистов

Новина українською →
Киев, Суббота 09 апреля 2022 18:55
В Запорожской области оккупанты похищают представителей местных властей и журналистов Фото: в Запорожской области оккупанты похищают людей за проукраинскую позицию (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Запорожской области российские оккупанты похищают мирных жителей, представителей местных властей и журналистов. Сегодня в плену у захватчиков остается более 60 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

По ее словам, оккупанты похитили 106 украинцев, включая 21 представителя местных властей и двух журналистов. В плену остаются 63 человека, в том числе 10 чиновников и один представитель СМИ.

"Основанием для похищений служит проукраинская позиция и отказ сотрудничать с оккупантами", - объяснила причину омбудсмен.

Денисова привела пример похищения в поселке городского типа Акимовка Мелитопольского района 28-летнего крымского татарина Асана Аблямитова. В его дом ворвались 8 российских солдат и начали обыскивать помещения. Выяснив, что молодого человека нет, они связались с ним по телефону и угрожая убить родителей принудили его вернуться домой.

Затем Аблямитова принудительно увезли в неизвестном направлении. О молодом человеке второй день нет никакой информации.

"В селе Верхний Токмак Запорожской области захватчики ездят по домам и ищут участников АТО (ООС) и оружие. Обыскивают квартиру, избивают людей, мужчин похищают и вывозят в неизвестном направлении. Жителям села грозят расправой", - привела Денисова еще один пример преступлений оккупантов.

Напомним, ранее омбудсмен сообщила о похищении оккупантами мирных украинцев на захваченных территориях. Людей переодевают в военную форму и затем выдают за пленных.

Война России против Украины продолжается 45-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Денисова Война России против Украины Война в Украине
NEWS
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну