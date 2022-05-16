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В Запорожской области оккупанты обстреляли промышленные и гражданские объекты

Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В Запорожской области оккупанты обстреляли мирную инфраструктуру в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка. При этом усилия вражеской авиации сосредоточены на поражении промышленных и гражданских объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.

"Россияне нанесли авиационный удар по населенному пункту Малиновка. Работают над логистическим обеспечением войск. Продолжается контрбатарейная борьба и разведка", - говорится в сообщении.

Мы также писали о том, что в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, оккупационные власти готовят "референдум" по присоединению к России. Таким образом враг пытается уничтожить энергосистему Украины.

Напомним, в Запорожской области оккупанты взорвали дорогу между Пологами и Гуляйполем.

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