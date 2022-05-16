Оккупационные власти готовят в Энергодаре "референдум" по присоединению к России

Оккупационные власти готовят в Энергодаре так называемый "референдум" о присоединении к России. Таким способом захватчики хотят уничтожить энергосистему Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию .

"Оккупанты получили указание готовить Энергодар к так называемому "референдуму", - говорится в сообщении ОВА.

С помощью "референдума" россияне хотят создать информационную картинку, что якобы жители города выступили за присоединение к России. После "волеизъявления" оккупанты планируют включить Запорожскую АЭС в состав холдинга "Росатом" и таким способом уничтожить энергетическую систему Украины.

Кроме того, сегодня в Энергодаре российские военные обходили квартиры местных жителей и задерживали мужчин. Их связывали и увезли в неизвестном направлении. На данный момент известно о шести похищенных украинцах.

Также сообщается, что российские военные роют окопы вокруг города и возводят фортификационные укрепления.