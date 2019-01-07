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В Запорожской области ограничено движение грузовиков

Новости » Общество    07.01.2019 - 11:05
В Запорожской области ограничено движение грузовиков
Иллюстративное фото (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)

Введено ограничение движения на автодорогах М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск и Н-03 Токмак-Бердянск

В Запорожской области сегодня, 7 января, введено ограничение движения транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации Укравтодора, для расчистки автодорог и предотвращения возникновения заторов, введено ограничение движения для тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на автодорогах М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (от пгт Приазовское до города Бердянска) и Н-03 Токмак-Бердянск (от города Токмак до села Азовское).

Напомним, 7 января 2019 года в Украине ожидается снег, температура воздуха днем местами опустится до -9.

Синоптики предупредили, что на Рождество могут ударить суровые морозы, во всех областях уровень температуры воздуха понизится до -15 градусов ночью и до -11 днем. В Киеве 6 января ожидается снег и мороз, на Рождество осадков не прогнозируется.

Добавим, что спасатели ГСЧС переходят на усиленный режим на период празднования Рождества. 

Погода на сегодня: в Украине снег, днем до -9 ГСЧС перед Рождеством перешла на усиленный режим
Новости Украины Запорожская областьГСЧС
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