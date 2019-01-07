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Погода на сегодня: в Украине снег, днем до -9

Новости » Общество    07.01.2019 - 10:00
Погода на сегодня: в Украине снег, днем до -9
Иллюстративное фото (РБК-Украина)  

В Киеве ожидается снег, днем от -6 до -8

Погода на сегодня: 7 января 2019 года в Украине ожидается снег, температура воздуха днем местами опустится до -9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе сегодня ожидается снег, температура воздуха днем от -3 до -7, ночью от -6 до -10. На севере Украины также снег, днем от -6 до -9, ночью от -8 до -14. В центре страны от -5 до -7, ночью от -7 до -10.

В восточных областях днем снег и от -3 до -8, ночью от -7 до -10. На юге также снег, температура днем от -3 до -6, ночью от -4 до -8. В Крыму также снег, днем от -1 до -3, ночью от -4 до -6.

Погода на сегодня: в Украине снег, днем до -9

Фото: прогноз на 7 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 7 января ожидается снег, днем от -6 до -8, ночью от -8 до -10, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода на сегодня: в Украине снег, днем до -9

Фото: погода в Киеве и области

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