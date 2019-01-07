У Запорізькій області обмежено рух вантажівок

Ілюстративне фото (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)

Введено обмеження руху на автодорогах М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ та Н-03 Токмак-Бердянськ

У Запорізькій області сьогодні, 7 січня, введено обмеження руху транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією Укравтодору, для розчищення автодоріг та запобігання виникнення заторів, введено обмеження руху великовагових і маршрутних транспортних засобів на автодорогах М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (від смт Приазовське до міста Бердянська) і Н-03 Токмак-Бердянськ (від міста Токмак до села Азовське).

Нагадаємо, 7 січня 2019 року в Україні очікується сніг, температура повітря вдень місцями впаде до -9.

Синоптики попередили, що на Різдво можуть вдарити суворі морози, у всіх областях рівень температури повітря знизиться до -15 градусів вночі до -11 вдень. В Києві 6 січня очікується сніг і мороз, на Різдво опадів не прогнозується.

Додамо, що рятувальники ДСНС переходять на посилений режим на період святкування Різдва.