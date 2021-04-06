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В Запорожской области официально отменили признание русского языка региональным

Автор: Андрей Василюк

Решение от 16 августа 2012 года о признании русского языка региональным языком на территории Запорожской области официально отменено. Соответствующее решение принял Запорожский окружной административный суд.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского облсовета.

Суд вынес решение 24 марта 2021 года. Решение облсовета от 16.08.2012 № 2 "О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренные Законом Украины "Об основах государственной языковой политики", на территории Запорожской области" признано противоправным и недействительным.

Согласно статье 255 Кодекса административного судопроизводства Украины, решение суда вступает в законную силу после истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана, то есть с 23 апреля 2021 года.

Напомним, ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь раскритиковал недавнее заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о существовании "украинского русского языка". По его словам, подобные заявления не имеют никаких перспектив.

Омбудсмен подчеркнул, что языковой вопрос в Украине нужно закрыть раз и навсегда и начать эффективно заниматься государственной языковой политикой, создавая условия для информационной защиты.

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