У Запорізькій області офіційно скасовано визнання російської мови регіональною

Рішення від 16 серпня 2012 року про визнання російської мови регіональною мовою на території Запорізької області офіційно скасовано. Відповідне рішення ухвалив Запорізький окружний адміністративний суд.

Суд виніс рішення 24 березня 2021 року. Рішення облради від 16.08.2012 № 2 "Про заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, передбачені Законом України "Про засади державної мовної політики", на території Запорізької області" визнане протиправним та нечинним.

Відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України, рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано, тобто з 23 квітня 2021 року.