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У Запорізькій області офіційно скасовано визнання російської мови регіональною

Автор: Андрій Василюк

Рішення від 16 серпня 2012 року про визнання російської мови регіональною мовою на території Запорізької області офіційно скасовано. Відповідне рішення ухвалив Запорізький окружний адміністративний суд.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької облради.

Суд виніс рішення 24 березня 2021 року. Рішення облради від 16.08.2012 № 2 "Про заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, передбачені Законом України "Про засади державної мовної політики", на території Запорізької області" визнане протиправним та нечинним.

Відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України, рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано, тобто з 23 квітня 2021 року.

Нагадаємо, раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь розкритикував нещодавню заяву прес-секретаря президента України Юлії Мендель про існування "української російської мови". За його словами, подібні заяви не мають жодних перспектив.

Омбудсмен наголосив, що мовне питання в Україні потрібно закрити раз і назавжди та почати ефективно займатися державною мовною політикою, створюючи умови для інформаційного захисту.

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