В Запорожской области обновили порядок выезда на оккупированную территорию: что известно

Отмечается, что руководителем комендатуры Васильевского района был назначен Максим Перегиница. Комендатура расположена по адресу - Ореховское шоссе, 36, город Запорожье.
Порядок выезда на временно оккупированную территорию через Васильевскую комендатуру:
выезд на временно оккупированную территорию, а также перемещение грузов осуществляется в составе колонн через КПП пгт Степногорск при наличии пропуска, который был выдан комендатурой;
"Пропуск действителен только в пределах Васильевского района Запорожской области, на маршруте движения колонны, где установлен особый режим. При пересечении контрольно-пропускного пункта пгт Степногорск, пропуска изымаются и направляются в комендатуру", - пишет пресс-служба.
выезд осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность;
в перечень личных вещей, разрешенных к перемещению относятся товары, имеющие признаки употребления, а также другие товары, которые не запрещены и не ограничены Перечнем, на основании справки, подтверждающей принадлежность груза к гуманитарной помощи;
на КПП правоохранители и военные могут проводить досмотр лиц, вещей, транспортных средств, багажа и грузов;
формирование колонн для выезда осуществляется на площадке по адресу: Ореховское шоссе, 36 ежедневно с 07:00 до 17:00;
формирование колонн осуществляется с учетом очередности подачи заявок и не подлежат внесению никаких изменений;
за состояние автомобильной дороги и земельного полотна через реку Янчекрак по маршруту колонны, запрещаются грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусов, оборудованных местами для сидения в количестве более двадцати двух;
включение в состав колонны эвакуационного, гуманитарного транспорта, осуществляющего перевозки грузов, предупреждающих возникновение чрезвычайных ситуаций техногенно-экологического характера, осуществляются по отдельному решению комендатуры;
в случае возникновения угрозы жизни граждан и осложнения погодных условий может быть введено временное ограничение движения по маршруту колонны.