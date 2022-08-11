В Запорожской области планируют ввести комендатуру

В Запорожской области могут ввести комендатуру из-за регулярных поездок гражданских "туда-сюда" на линии разграничения. Соответствующее письмо с просьбой уже было направлено главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук во время брифинга.

"Я знаю, что в Запорожской области много людей, которые возвращаются, едут снова во время обстрелов на территорию более безопасную и это уже набрало неправильных форм, когда люди едва не устраивают туристические поездки туда-сюда на линии разграничения. Так не будет. Никаких коммерческих рейсов там не будет. Мы прекрасно понимаем, что бардак это лишь то, что играет на руку врагу. Мы наведем порядок и делаем это ежедневно", - заявил Верещук.

Как отметила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Кабмин уже принимал до 24 февраля соответствующее постановление, которое предусматривало введение коменданта и комендатуры на таких узловых точках.

"Мы сейчас обратились с письмом к Залужному выполнить такое постановление и назначить коменданта, потому что всю полноту власти во время ведения боевых действий и на период военного положения должны иметь военные", - добавила Верещук.

Верещук выразила надежду касаемо подписания соответствующего приказа о введении комендатуры во избежание дальнейших конфликтов.