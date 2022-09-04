В Запорожской области обновили порядок выезда на оккупированную территорию: что известно

Фото: в Запорожской области обновили порядок выезда на оккупированную территорию (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Запорожской области изменили правила выезда на временно оккупированные территории. На отдельно определенных территориях Васильевского района начала работу комендатура.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Луганской областной государственной администрации.

Отмечается, что руководителем комендатуры Васильевского района был назначен Максим Перегиница. Комендатура расположена по адресу - Ореховское шоссе, 36, город Запорожье. Порядок выезда на временно оккупированную территорию через Васильевскую комендатуру: выезд на временно оккупированную территорию, а также перемещение грузов осуществляется в составе колонн через КПП пгт Степногорск при наличии пропуска, который был выдан комендатурой; "Пропуск действителен только в пределах Васильевского района Запорожской области, на маршруте движения колонны, где установлен особый режим. При пересечении контрольно-пропускного пункта пгт Степногорск, пропуска изымаются и направляются в комендатуру", - пишет пресс-служба. выезд осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность;

в перечень личных вещей, разрешенных к перемещению относятся товары, имеющие признаки употребления, а также другие товары, которые не запрещены и не ограничены Перечнем, на основании справки, подтверждающей принадлежность груза к гуманитарной помощи;

на КПП правоохранители и военные могут проводить досмотр лиц, вещей, транспортных средств, багажа и грузов;

формирование колонн для выезда осуществляется на площадке по адресу: Ореховское шоссе, 36 ежедневно с 07:00 до 17:00;

формирование колонн осуществляется с учетом очередности подачи заявок и не подлежат внесению никаких изменений;

за состояние автомобильной дороги и земельного полотна через реку Янчекрак по маршруту колонны, запрещаются грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусов, оборудованных местами для сидения в количестве более двадцати двух;

включение в состав колонны эвакуационного, гуманитарного транспорта, осуществляющего перевозки грузов, предупреждающих возникновение чрезвычайных ситуаций техногенно-экологического характера, осуществляются по отдельному решению комендатуры;

в случае возникновения угрозы жизни граждан и осложнения погодных условий может быть введено временное ограничение движения по маршруту колонны.