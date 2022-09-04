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У Запорізькій області оновили порядок виїзду на окуповану територію: що відомо

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Неділя 04 вересня 2022 13:07
У Запорізькій області оновили порядок виїзду на окуповану територію: що відомо Фото: у Запорізькій області оновили порядок виїзду на окуповану територію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Запорізькій області змінили правила виїзду на тимчасово окуповані території. На окремо визначених територіях Василівського району розпочала роботу комендатура.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Луганської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що керівником комендатури Василівського району був назначений Максим Перегиниця. Комендатура розташована за адресою - Оріхівське шосе, 36, місто Запоріжжя.

Порядок виїзду на тимчасово окуповану територію через Василівську комендатуру:

  • виїзд на тимчасово окуповану територію, а також переміщення вантажів здійснюється у складі колон через КПП смт Степногірськ за наявності перепустки, яка була видана комендатурою;

"Перепустка дійсна тільки в межах Василівського району Запорізької області, на маршруті руху колони, де встановлено особливий режим. При перетині контрольно-пропускного пункту смт Степногірськ, перепустки вилучаються та направляються до комендатури", - пише пресслужба.

  • виїзд здійснюється за наявності документів, які посвідчують особу;
  • до переліку особистих речей, дозволених до переміщення відносяться товари, що мають ознаки вжитку, а також інші товари, які не заборонені та не обмежені Переліком, на підставі довідки, яка підтверджує приналежність вантажу до гуманітарної допомоги;
  • на кпп правоохоронці та військові можуть проводити огляд осіб, речей, транспортних засобів, багажу та вантажів;
  • формування колон для виїзду здійснюється на майданчику за адресою: Оріхівське шосе, 36 щоденно з 07:00 до 17:00;
  • формування колон здійснюється з урахуванням черговості подання заявок й не підлягають внесенню жодних змін;
  • через стан автомобільної дороги та земельного полотна через річку Янчекрак за маршрутом колони, забороняються вантажні автомобілі із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т й автобусів, обладнаних місцями для сидіння в кількості більше двадцяти двох;
  • включення до складу колони евакуаційного, гуманітарного транспорту, що здійснює перевезення вантажів, які попереджають виникнення надзвичайних ситуацій техногенно-екологічного характеру, здійснюються за окремим рішенням комендатури;
  • у разі виникнення загрози життю громадян та ускладнення погодних умов, може бути введене тимчасове обмеження руху за маршрутом колони.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Запорізькій області планували запровадити комендатуру через регулярні поїздки цивільних "туди-сюди" на лінії розмежування.

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