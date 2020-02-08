В Запорожской области под лед провалились дети

В Запорожской области сегодня, 8 февраля, на пруду утонули трое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным спасательной службы, сегодня в селе Долинское на местном пруду под лед провалились трое детей 2014 года рождения. В результате инцидента дети погибли.

Напомним, ранее сообщалось, что в прошлом году в Киевской области двое мужчин провалились под лед на озере в селе Хотяновка. В результате происшествия мужчины погибли. Тела погибших из воды достали спасатели.

Также РБК-Украина писало, что во Львове в результате дорожно-транспортного происшествия погиб малолетний ребенок. Еще три человека в результате аварии пострадали. На перекрестке произошло столкновение автомобилей Volkswagen Transporter и Volkswagen Passat.

Кроме того, 4 января на трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок 2016 года рождения. Автомобиль Lexus GS300 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet Malibu. Двое пассажиров автомобиля Chevrolet были госпитализированы в больницу во Львове.