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В Киевской области двое мужчин провалились под лед

Новости » Происшествия     15.12.2019 - 06:47
В Киевской области двое мужчин провалились под лед
Иллюстративное фото (ГСЧС)

Спасатели нашли тела утопленников и вытащили их на берег

В Киевской области двое мужчин провалились под лед в озере в селе Хотяновка. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Информация о том, что мужчины упали в воду, поступило в Вышгородский район от работников Национальной полиции. К месту происшествия отправилось водолазно-спасательное отделение г. Вышгород.

"По прибытию были проведены поисковые работы и доставлены тела 2-х мужчин до берега", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в августе Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что с начала 2019 года на водоемах страны утонули 907 людей. Только в августе утонули 70 человек, 8 из которых - дети. Это самая большая цифра за год.

В сентябре на Кипре в курортном поселке Аргака утонул трехлетний мальчик из Украины. Трагедия произошла 7 сентября. Родители с ребенком часто ездили отдыхать на кипрский курорт, расположенный около города Полис-Хрисохус на северо-западе Кипра. Мальчик упал в бассейн и захлебнулся. Отец обнаружил своего сына в воде без сознания.

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