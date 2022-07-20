В Запорожской области комбайнеры подорвались на противотанковой мине

Инцидент произошел в селе Новопавловка Пологовского района 19 июля. Комбайн наехал на мину посреди поля. Водитель и его помощник получили ранения и были госпитализированы.

В результате взрыва произошло возгорание на площади около 50 квадратных метров. Спасатели смогли вовремя потушить пожар и спасли от огня 20 гектаров урожая.

К ликвидации возгорания привлекли 10 бойцов ГСЧС и 2 единицы техники.

Фото: в Запорожской области комбайн подорвался на мине (zp.dsns.gov.ua)