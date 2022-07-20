В Херсонской области из-за обстрелов оккупантов сгорели более 240 гектаров пшеницы

В Херсонской области из-за обстрелов врага сгорели более 240 гектаров пшеницы. Также уничтожены около 10 гектаров леса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию региона.

Отмечается, что в Бериславском районе российский снаряд попал в поле вблизи сел Федоровка и Малая Шестерня. Огонь уничтожил более 230 гектаров урожая пшеницы. В Геническом районе возле сел Сокологорное и Рыково в результате обстрела уничтожены 10 гектаров пшеницы. Возле города Олешки из-за снарядов и обломков выгорели 10 гектаров соснового леса. Оккупанты не допускали спасателей и местное население для тушения пожаров. По данным фактам полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. Фото: в Херсонской области выгорели 240 гектаров пшеницы (facebook.com/khersonpolice.official)