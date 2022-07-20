ua ru
Ср, 20 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Херсонской области из-за обстрелов оккупантов сгорели более 240 гектаров пшеницы

Новина українською →
Херсонская область, Среда 20 июля 2022 16:37
В Херсонской области из-за обстрелов оккупантов сгорели более 240 гектаров пшеницы Фото: в Херсонской области сгорели 240 гектаров пшеницы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области из-за обстрелов врага сгорели более 240 гектаров пшеницы. Также уничтожены около 10 гектаров леса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию региона.

Отмечается, что в Бериславском районе российский снаряд попал в поле вблизи сел Федоровка и Малая Шестерня. Огонь уничтожил более 230 гектаров урожая пшеницы.

В Геническом районе возле сел Сокологорное и Рыково в результате обстрела уничтожены 10 гектаров пшеницы. Возле города Олешки из-за снарядов и обломков выгорели 10 гектаров соснового леса.

Оккупанты не допускали спасателей и местное население для тушения пожаров.

По данным фактам полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

В Херсонской области из-за обстрелов оккупантов сгорели более 240 гектаров пшеницы

Фото: в Херсонской области выгорели 240 гектаров пшеницы (facebook.com/khersonpolice.official)

Напомним, мэр Мелитополя рассказал, что украинцы на временно оккупированных территориях сжигают урожай, чтобы не отдавать его россиянам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Пожар полиция
NEWS
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен