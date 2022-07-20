У Запорізькій області комбайнери підірвалися на протитанковій міні

Інцидент стався у селі Новопавлівка Пологівського району 19 липня. Комбайн наїхав на міну посеред поля. Водій та його помічник отримали поранення та було госпіталізовані.

Внаслідок вибуху сталося загоряння на площі близько 50 квадратних метрів. Рятувальники змогли вчасно загасити пожежа і врятували від вогню 20 гектарів врожаю.

До ліквідації загоряння залучили 10 бійців ДСНС та 2 одиниці техніки.

Фото: у Запорізькій області комбайн підірвався на міні (zp.dsns.gov.ua)