В Запорожской области изменили время комендантского часа

В Запорожской области сообщил об изменении времени комендантского часа 3 1 по 2 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА .

"Смены комендантского часа:1 мая с 17:00 - 2 мая до 05: 00. Посещение кладбища рекомендовано до 14:00", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты в Запорожской области похитили двух волонтеров из Великобритании, когда они эвакуировали мирных жителей. Как рассказала спасенная британцами семья, захватчики считают их "шпионами".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.