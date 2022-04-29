RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Запорізькій області змінили час комендантської години

Фото: у Запорізькій області повідомил про зміну часу комендантської години (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Запорізькій області повідомил про зміну часу комендантської години 3 1 по 2 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

"Зміни комендантської години: 1 травня з 17:00 - 2 травня до 05:00. Відвідання кладовища рекомендовано до 14:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти в Запорізькій області викрали двох волонтерів з Великобританії, коли вони евакуювали мирних жителів. Як розповіла врятована британцями сім'я, загарбники вважають їх "шпигунами".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Комендантська годинаЗапорожская область