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У Запоріжській області від грипу померла 6-річна дитина

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 15:58
У Запоріжській області від грипу померла 6-річна дитина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Медиками зареєстрований летальний випадок від грипу у дитини

У місті Мелітополі Запорізької області від грипу помер 6-річний хлопчик. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної установи "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я".

Як повідомляється, 6 березня, батьки шестирічного хлопчика звернулись за медичною допомогою до сімейного лікаря зі скаргами на підвищення температури до 38,8 градусів, незначну нежить та біль у горлі, де було встановлено діагноз - назофарингіт.

Через декілька днів, 9 березня, стан стрімко погіршився, а температура тіла впала до 34 градусів, після чого дитину госпіталізували до реанімаційного відділення в тяжкому стані з симптомами гострої легенево-сердцевої недостатності, де вона померла.

При дослідженні секційного матеріалу методом ПЛР виявлена РНК грипу А. Паталогоанатомічний діагноз - гостра легенево-сердцева недостатність, вірусно-бактеріальна пневмонія. Також повідомляється, що хлопчик не був щеплений проти грипу.

Нагадаємо, лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я України Оксана Кошалко заявила, що в Україні від грипу та ГРВІ померли 13 людей.

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