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В Запорожской области мужчина пытался проникнуть в военную часть Воздушных сил

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 14:23
Фото: военная часть ВС (facebook.com-kpszsu)
Фото: военная часть ВС (facebook.com-kpszsu)

Нарушитель шел к складам вооружения воинской части

В Мелитополе (Запорожская область) на территорию военной части Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) пытался проникнуть гражданский. Чтобы задержать нарушителя военнослужащим пришлось применить предупредительный выстрел в воздух, говорится в сообщении пресс-центра ВС.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 марта, около 22:20. Отмечается, что нарушителя обнаружил патрульный 25 бригады транспортной авиации ВС.

"По предварительной информации, задержанный, который оказался с жителем с. Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области, 1978 г.р., вместе с собакой пересек ограду аэродромного поля и двигался в сторону складов вооружения", - говорится в сообщении.

Заметив патрульного, нарушитель начал убегать. Военнослужащий подал команду “Стой, стрелять буду” и после невыполнения требования остановиться, совершил предупредительный выстрел вверх. После этого нарушитель остановился и был задержан.

У задержанного во время досмотра не было при себе документов, подтверждающих личность, оружия и взрывчатых веществ не обнаружено. Нарушителя передали представителям Национальной полиции.

 

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Опубликовано Командование Воздушных Сил ВСУ / Air Force Command of UA Armed Forces 26 март 2018 г.

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Теги публикации: Воздушные силы Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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