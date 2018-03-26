В Запорожской области мужчина пытался проникнуть в военную часть Воздушных сил

Нарушитель шел к складам вооружения воинской части

В Мелитополе (Запорожская область) на территорию военной части Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) пытался проникнуть гражданский. Чтобы задержать нарушителя военнослужащим пришлось применить предупредительный выстрел в воздух, говорится в сообщении пресс-центра ВС.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 марта, около 22:20. Отмечается, что нарушителя обнаружил патрульный 25 бригады транспортной авиации ВС.

"По предварительной информации, задержанный, который оказался с жителем с. Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области, 1978 г.р., вместе с собакой пересек ограду аэродромного поля и двигался в сторону складов вооружения", - говорится в сообщении.

Заметив патрульного, нарушитель начал убегать. Военнослужащий подал команду “Стой, стрелять буду” и после невыполнения требования остановиться, совершил предупредительный выстрел вверх. После этого нарушитель остановился и был задержан.

У задержанного во время досмотра не было при себе документов, подтверждающих личность, оружия и взрывчатых веществ не обнаружено. Нарушителя передали представителям Национальной полиции.

Напомним, в связи с провокациями со стороны Воздушно-Космических сил Российской Федерации, которые произошли в четверг, 22 марта, Воздушные силы Украины были приведены в боевую готовность.