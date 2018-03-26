У Запорізькій області чоловік намагався проникнути у військову частину Повітряних сил

Порушник йшов до складів озброєння військової частини

У Мелітополі (Запорізька область) на територію військової частини Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) намагався проникнути цивільний. Аби затримати порушника військовослужбовцям довелось застосувати попереджувальний постріл у повітря, йдеться у повідомленні прес-центру ПС.

Інцидент стався у неділю, 25 березня, близько 22:20. Зазначається, що порушника виявив патрульний 25 бригади транспортної авіації ПС.

"За попередньою інформацією, особа, яка виявилася мешканцем с. Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області, 1978 р. н., разом із собакою перетнула огорожу аеродромного поля та рухалась в сторону складів озброєння", - йдеться у повідомленні.

Помітивши патрульного, порушник почав тікати. Військовослужбовець подав команду “Стій, стрілятиму” та після невиконання вимоги зупинитись, здійснив попереджувальний постріл угору. Після цього порушник зупинився та був затриманий.

У затриманого під час огляду не було при собі документів, які підтверджують особу, зброї та вибухових речовин не виявлено. Порушника передали представникам Національної поліції.

Нагадаємо, у зв’язку із провокацією з боку Повітряно-Космічних сил Російської Федераці, які сталися у четвер, 22 березня, сили Повітряні сили України були приведені у бойову готовність.