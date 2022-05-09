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В Запорожской области эвакуационная колонна попала под обстрел

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Запорожье, Понедельник 09 мая 2022 17:33
В Запорожской области эвакуационная колонна попала под обстрел Фото: эвакуация из Мелитополя (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Эвакуационная колонна, выехавшая в воскресенье, 8 мая, из Мелитополя попала под обстрел. Несколько частных авто ехали в Запорожье через Орехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телеканала "Прямой".

"Те, кто ехал через Орехов вчера, потратили на дорогу 12 часов, попали под обстрел, а ехавшие через Васильевку - они уже третий день стоят на фашистском блокпосту, и рашисты их не пропускают в сторону Запорожья. В этой колонне есть дети, женщины, пожилые люди", - сказал мэр.

По словам Федорова, уже более 60% жителей Мелитополя покинули город. Это примерно 60-70 тыс. человек.

"Сегодня большой запрос на эвакуацию и на выезд из города, но это, к сожалению, почти невозможно. Централизованную эвакуацию россияне нам не согласовывают уже почти месяц", - подчеркнул мэр.

Напомним, сегодня эвакуацию из Луганской области отменили из-за того, что единственный маршрут находится под российскими обстрелами.

До этого российские войска сбросили бомбу на школу в Белогоровке, заживо похоронив десятки человек.

Эвакуация из Луганской области возобновится после того, как украинские военные зачистят Белогоровку от оккупантов.

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Запорожская область эвакуация
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