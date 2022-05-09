В Запорожской области эвакуационная колонна попала под обстрел

Эвакуационная колонна, выехавшая в воскресенье, 8 мая, из Мелитополя попала под обстрел. Несколько частных авто ехали в Запорожье через Орехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телеканала "Прямой".

"Те, кто ехал через Орехов вчера, потратили на дорогу 12 часов, попали под обстрел, а ехавшие через Васильевку - они уже третий день стоят на фашистском блокпосту, и рашисты их не пропускают в сторону Запорожья. В этой колонне есть дети, женщины, пожилые люди", - сказал мэр.

По словам Федорова, уже более 60% жителей Мелитополя покинули город. Это примерно 60-70 тыс. человек.

"Сегодня большой запрос на эвакуацию и на выезд из города, но это, к сожалению, почти невозможно. Централизованную эвакуацию россияне нам не согласовывают уже почти месяц", - подчеркнул мэр.