У Запорізькій області евакуаційна колона потрапила під обстріл

Евакуаційна колона, яка виїхала у неділю, 8 травня, з Мелітополя потрапила під обстріл. Декілька приватних авто їхали до Запоріжжя через Оріхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телеканалу "Прямий".

"Ті, хто їхав через Оріхів учора, витратили на дорогу 12 годин, потрапили під обстріл, а ті, що їхали через Василівку, - вони вже третій день стоять на фашистському блокпосту, і рашисти їх не пропускають у бік Запоріжжя. У цій колоні є діти, жінки, люди похилого віку", - сказав мер.

За словами Федорова, вже понад 60% мешканців Мелітополя залишили місто. Це приблизно 60-70 тис.людей.

"Сьогодні великий запит на евакуацію та на виїзд із міста, але це, на жаль, майже неможливо. Централізовану евакуацію росіяни нам не погоджують уже майже місяць", - наголосив мер.