В Запорожской области частично восстановили движение транспорта

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Движение транспорта возобновлено с 14:30

В Запорожской области 4 января с 14:30 сняты ограничения и возобновлено движение транспортных средств на автомобильной дороге М -14 Одесса –Мелитополь – Новоазовск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Как отмечается, движение транспорта восстановлено после проведения комплекса мероприятий по очистке покрытия от снега и обработке его протиожиледними материалами.

"Сняты ограничения и возобновлено движение транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М -14 Одесса –Мелитополь –Новоазовск, км 400+531 - 442+731", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с осложнением погодных условий на автодорогах Запорожской области с 11:00 введено ограничение движения транспорта. Ограничения продолжают действовать на дорогах: М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, км 299+491 – км 405+091; Н-30 Васильевка - Бердянск, км 7+000 - км 143+000; Р-37 Энергодар - Васильевка, км 35+132 - км 74+479 Т-08-19 Бельмак - /М-14/, км 0+000 - км 51+015; Т-08-21 /Н-30/ - Приморск, км 0+000 - км 36+000.

РБК-Украина сообщало, что вследствие перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий. Снегопады прекратятся днем 5 января.