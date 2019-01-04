У Запорізькій області частково відновили рух транспорту

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Рух транспорту відновлено з 14:30

У Запорізькій області 4 січня з 14:30 знято обмеження та відновлено рух транспортних засобів на автомобільній дорозі М -14 Одеса –Мелітополь –Новоазовськ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Як зазначається, рух транспорту відновлено після проведення комплексу заходів з очищення покриття від снігу та оброблення його протиожиледними матеріалами.

"Знято обмеження та відновлено рух транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М -14 Одеса –Мелітополь –Новоазовськ, км 400+531 - 442+731", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у зв’язку з ускладненням погодних умов на автошляхах Запорізької області з 11:00 введено обмеження руху транспорту. Обмеження продовжують діяти на дорогах: М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта, км 299+491 – км 405+091; Н-30 Василівка - Бердянськ, км 7+000 - км 143+000; Р-37 Енергодар - Василівка, км 35+132 - км 74+479 Т-08-19 Більмак - /М-14/, км 0+000 - км 51+015; Т-08-21 /Н-30/ - Приморськ, км 0+000 - км 36+000.

РБК-Україна повідомляло, що внаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов. Снігопади припиняться вдень 5 січня.