В Запорожской области автобус протаранил трактор, есть погибший

В Запорожской области рейсовый пассажирский автобус на трассе протаранил трактор. В результате аварии погиб один человек.

Об этом говорится в сообщении полиции Запорожской области.

Сообщается, что инцидент произошел на трассе "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь". На месте полиция установила, что водитель пассажирского автобуса "Mercedes-Benz", в салоне которого были восемь пассажиров, столкнулся с попутным колесным трактором.

"В результате аварии водитель рейсового автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия, а его 22-летняя пассажирка госпитализирована в больницу, остальные пассажиры не пострадали", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Одесской области столкнулись два микроавтобуса, в результате аварии погибли двое человек, четверо получили травмы.

На этой неделе в Киеве автомобиль такси влетел в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли два человека, также были пострадавшие.