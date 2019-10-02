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В Запорожской области 70% потребителей задолжали за газ

Новости » Энергетика    02.10.2019 - 17:15
В Запорожской области 70% потребителей задолжали за газ
Иллюстративное фото (УНИАН)

Компания готова осуществить реструктуризацию задолженности путем заключения с потребителем договора об оплате частями

На конец августа 2019 года более 336 тыс. потребителей газа в Запорожской области имеют задолженность. Это почти 70% от общего количества потребителей. Долг составляет 969 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Запорожгаз Сбыт".

По состоянию на 1 сентября "Запорожгаз Сбыт" направил должникам 47 тыс. предупреждений о необходимости оплаты задолженности на общую сумму 213 млн гривен. Еще почти 4,7 тыс. поручений на отключение оформлены по тем потребителям, которые не оплатили задолженность согласно направленному предупреждению.

"Сейчас, после внедрения монетизации субсидии, при отсутствии оплат на протяжении двух месяцев выплата субсидии приостанавливается. Компания передает список таких должников в органы соцзащиты" - говорит директор ООО "Запорожгаз Сбыт" Владислав Витютин.

В пресс-службе отметили, что компания готова осуществить реструктуризацию задолженности путем заключения с потребителем соответствующего договора об оплате долга частями. Также начиная с мая 2019 года на задолженность по оплате коммунальных услуг начали рассчитывать пеню. Соответствующая графа "Пеня за предыдущие периоды" содержится в квитанциях и указанная в ней сумма подлежит оплате.

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