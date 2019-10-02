У Запорізькій області 70% споживачів заборгували за газ

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Компанія готова здійснити реструктуризацію заборгованості шляхом укладення із споживачем договору про оплату частинами

На кінець серпня 2019 року понад 336 тис. споживачів газу в Запорізькій області мають заборгованість. Це майже 70% від загальної кількості споживачів. Борг становить 969 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Запоріжгаз Збут".

Станом на 1 вересня "Запоріжгаз Збут" направив боржникам 47 тис. попереджень про необхідність оплати заборгованості на загальну суму 213 млн гривень. Ще майже 4,7 тис. доручень на відключення оформлені за тим споживачам, які не оплатили заборгованість згідно спрямованому попередженню.

"Зараз, після впровадження монетизації субсидії, при відсутності оплати протягом двох місяців виплата субсидії припиняється. Компанія передає список таких боржників до органів соцзахисту", - говорить директор ТОВ "Запоріжгаз Збут" Владислав Вітютін.

У прес-службі відзначили, що компанія готова здійснити реструктуризацію заборгованості шляхом укладення із споживачем відповідного договору про оплату боргу частинами. Також починаючи з травня 2019 року на заборгованість по оплаті комунальних послуг почали розраховувати пеню. Відповідна графа "Пеня за попередні періоди" міститься у квитанціях і зазначена в ньому сума підлягає оплаті.