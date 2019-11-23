В Запорожской обл. задержали мужчину за угрозы взорвать полицейский участок

В Запорожской области установили личность мужчины, который сообщил о намерении взорвать отделение полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации областного управления Национальной полиции.

Указано, что в пятницу, 22 ноября, около 16:10 в колл-центр Службы безопасности Украины позвонил мужчина и угрожал взорвать помещение Бильмацкого отделения полиции ГУНП в Запорожской области. Им оказался житель села Благовещенка 1979 года рождения.

"Работники группы реагирования патрульной полиции установили местонахождение и доставили злоумышленника в Бильмацькое отделение полиции. Правоохранители изъяли мобильный телефон, с которого фигурант совершил звонок", - указано в сообщении.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, за 10 месяцев 2019 года поступило 150 ложных сообщений об установлении взрывных устройств на объектах ПАО "Укрзализныця".

Как писало РБК-Украина, сообщение о массовом минировании в Харькове 18 ноября оказалось ложным. Так, специалисты обследовали все указанные заведения и прилегающую к ним территорию, эвакуировали 827 человек. Обзор продолжался до 23:50. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.