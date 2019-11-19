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Сообщение о минировании почти 300 объектов в Харькове оказалось ложным

Новости » Общество     19.11.2019 - 09:36
Сообщение о минировании почти 300 объектов в Харькове оказалось ложным
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция открыла уголовное производство

Сообщение о массовом минировании в Харькове 18 ноября оказалось ложным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Специалисты обследовали все указанные заведения и прилегающую к ним территорию, эвакуировали 827 человек. Осмотр продолжался до 23:50. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

"В целом правоохранители осмотрели 285 объектов - жилые дома, учреждения здравоохранения (среди которых несколько родильных дома), торговые центры, дошкольные учебные заведения и отели. Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не было. Пострадавших лиц нет", - говорится в сообщении.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, вчера вечером на почту полиции Харькова поступило электронное письмо с информацией о минировании всех больниц города, торговых центров, гостиниц, детских садов и жилых домов.

РБК-Украина писало, что 15 ноября в Харькове сообщили о минировании более 300 объектов, во время проверки взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было.

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