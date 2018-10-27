В Запорожской обл. мужчина подстрелил знакомого, и открыл огонь по полицейским

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Правонарушителем оказался ранее судимый житель Энергодара

В Запорожской области ранее судимый мужчина подстрелил знакомого, и убегая открыл огонь по стражам порядка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщение о том, что в городе Энергодар в одной из квартир на улице Молодежной мужчина после конфликта с хозяином совершил два выстрела в сторону последнего, поступило в полицию в пятницу, 26 октября. Пострадавшего доставили в больницу с диагнозом "проникающее ранение глаза".

Отмечается, что стрельбу совершил ранее судимый житель города Энергодар 1992 года рождения. После инцидента он пытался убежать в сторону промышленной зоны, расположенной возле Энергодарского шоссе.

"На требования остановиться он угрожал оружием и потом начал стрелять в полицейских. Несмотря на неоднократные требования прекратить правонарушение и предупредительные выстрелы в гору, злоумышленник не реагировал и продолжал стрелять в сторону сотрудников полиции", - рассказали в полиции.

Правоохранителям пришлось применить оружие против злоумышленника, после чего его доставили в больницу с диагнозом "непроникающее травматическое ранение шеи". По их данным, его задержали в состоянии алкогольного опьянения, и он не был госпитализирован.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Уголовное производство открыто по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области директор агрофирмы застрелил своего подчиненного. Событие произошло 20 октября на территории агропредприятия в селе Олизаровка. По данным правоохранителей, директор фирмы застрелил своего наемного рабочего из охотничьего ружья и скрылся на автомобиле Renault Kangoo.