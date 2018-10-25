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В Киевской области директор агрофирмы застрелил своего подчиненного, - полиция

Новости » Происшествия    25.10.2018 - 12:03
Иллюстративное фото (flickr.com/pthurgood)
Иллюстративное фото (flickr.com/pthurgood)

По указанному факту открыто уголовное производство, полиция разыскивает злоумышленника

В Киевской области директора агрофирмы застрелил своего подчиненного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook.

Как отмечается, происшествие произошло 20 октября на территории агропредприятия в селе Олизаровка. По данным правоохранителей, директор фирмы застрелил своего наемного рабочего из охотничьего ружья и скрылся на автомобиле Renault Kangoo. Сообщается, что конфликт между мужчинами возник на почве личной неприязни. На данный момент по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция разыскивает жителя г. Каменка (Днепропетровская область) Вадима Католиченко по подозрению в умышленном убийстве 33-летнего мужчины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киевской области директор агрофирмы застрелил своего подчиненного, - полиция

Фото: разыскиваемый злоумышленник (facebook.com/pol.kyivregion)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Сумской области неизвестные стреляли в сотрудника охранной фирмы "Секюрайти". По указанному факту открыто дело по статье о покушении на умышленное убийство.

Добавим, также сообщалось, что в Киеве возле Бессарабского рынка произошел конфликт со стрельбой.

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