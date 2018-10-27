У Запорізькій обл. чоловік підстрелив знайомого, та відкрив вогонь по поліцейських

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Правопорушником виявився раніше засуджений житель Енергодара

У Запорізькій області раніше засуджений чоловік підстрелив знайомого, та втікаючи відкрив вогонь по правоохоронцях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомлення про те, що в місті Енергодар в одній з квартир на вулиці Молодіжній чоловік після конфлікту з господарем скоїв два постріли в бік останнього, надійшло в поліцію в п'ятницю, 26 жовтня. Потерпілого доставили до лікарні з діагнозом "проникаюче поранення ока".

Зазначається, що стрілянину вчинив раніше засуджений мешканець міста Енергодар 1992 року народження. Після інциденту він намагався втекти у бік промислової зони, розташованої біля Енергодарського шосе.

"На вимоги зупинитись він погрожував зброєю та потім почав стріляти в поліцейських. Незважаючи на неодноразові вимоги припинити правопорушення та попереджувальні постріли у гору, зловмисник не реагував та продовжував стріляти в бік співробітників поліції", - розповіли у поліції.

Правоохоронцям довелось застосувати зброю проти зловмисника, після чого його доставили до лікарні з діагнозом "травматичне непроникаюче поранення шиї". За їхніми даними, його затримали у стані алкогольного сп'яніння, і він не був госпіталізований.

Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження відкрито за ознаками ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області директор агрофірми застрелив свого підлеглого. Подія сталася 20 жовтня на території агропідприємства в селі Олизарівка. За даними правоохоронців, директор фірми застрелив свого найманого робітника із мисливської рушниці і втік на автомобілі Renault Kangoo.