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На Запорожской АЭС восстановили вторую резервную линию электропередач

Фото: на Запорожской АЭС восстановили вторую резервную линию электропередач (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 12 сентября, специалисты восстановили работу второй резервной линии электропередач к Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным агентства, ремонт ЛЭП позволит держать одну из линий электропередач в резерве, в то время как другая будет обеспечивать станцию внешней электроэнергией. Это необходимо для охлаждения реактора и других важных функций безопасности.

При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что несмотря на восстановление второй резервной линии электропередач, ситуация вокруг ядерной безопасности ЗАЭС остается нестабильной.

Он напомнил, что все четыре основные внешние линии электропередач остаются отключенными и станция не обеспечивает электроэнергией домашние хозяйства, заводы и другие объекты.

"Срочно необходима зона ядерной безопасности и защиты, и я начал первоначальные консультации с соответствующими сторонами", - подчеркнул Гросси.

Напомним, о восстановлении первой линии электропередач к ЗАЭС стало известно в воскресенье, 11 сентября.

Также мы писали, что Гросси призвал срочно прекратить обстрелы ЗАЭС из-за радиационной угрозы.

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Запорожская АЭСМАГАТЭВойна России против Украины