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На Запорізькій АЕС відновили другу резервну лінію електропередач

Фото: на Запорізькій АЕС відновили другу резервну лінію електропередач (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 12 вересня, фахівці відновили роботу другої резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

За даними агентства, ремонт ЛЕП дозволить тримати одну з ліній електропередач в резерві, в той час як інша буде забезпечувати станцію зовнішньої електроенергією. Це необхідно для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки.

При цьому гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що незважаючи на відновлення другої резервної лінії електропередач, ситуація навколо ядерної безпеки ЗАЕС залишається нестабільною.

Він нагадав, що всі чотири основні зовнішні лінії електропередач залишаються відключеними і станція не забезпечує електроенергією домашні господарства, заводи та інші об'єкти.

"Терміново необхідна зона ядерної безпеки і захисту, і я почав початкові консультації з відповідними сторонами", - підкреслив Гроссі.

Нагадаємо, про відновлення першої лінії електропередач до ЗАЕС стало відомо в неділю, 11 вересня.

Також ми писали, що Гроссі закликав терміново припинити обстріли ЗАЕС через радіаційну загрозу.

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