На Запорожской АЭС произошел сбой в работе первого энергоблока

В работе первого энергоблока Запорожской атомной электростанции (АЭС) произошел сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Сообщается, что из-за обесточивания магистрали от резервного трансформатора собственных нужд №5 произошла потеря питания потребителей первого канала системы безопасности. Из-за отказа не включился в работу автоматически дизель-генератор №1.

Уточняется, что первый энергоблок Запорожской АЭС находится на планово-предупредительном ремонте, состояние реакторной установки - "перегрузка топлива".

В связи с происшествием была создана комиссия по расследованию причин сбоя. Радиационная обстановка на площадке АЭС остается без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.

Отметим, что Запорожская атомная электростанция является крупнейшей АЭС в Европе и имеет 6 энергоблоков с мощностью в 6 ГВт.

Напомним, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) подключила к сети энергоблок №4 после завершения среднего ремонта, который был начат 7 марта 2019. В настоящее время в работе АЭС находится пять энергоблоков. Энергоблок №2 и дальше находится на плановом капитальном ремонте.

Также РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины обнаружила и блокировала добычу криптовалюты должностными лицами Южноукраинской атомной электростанции.